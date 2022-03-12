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Абрамовича отстранили от должности директора "Челси"

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Лондон, Суббота 12 марта 2022 15:30
Абрамовича отстранили от должности директора "Челси" Фото: российский олигарх Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Артем Горовенко

Английская Премьер-лига (АПЛ) отстранила российского миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича от должности клубного директора. Решение принято в связи с санкциями Великобритании против олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АПЛ.

"После введения санкций правительством Великобритании правление Премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение не влияет на возможности клуба тренироваться и играть матчи, согласно ранее выданной правительственной лицензии, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года.

Напомним, на этой неделе Британия расширила санкции против России за войну в Украине, внеся в черный список российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича.

Также сообщалось, что "Челси" оказался на грани банкротства из-за санкций против владельца.

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