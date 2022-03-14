Российский владелец продает очередной футбольный клуб из Европы
Бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже пакета из 99 % акций нидерландского "Витесса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
58-летний россиянин решил продать свою долю в клубе на фоне санкций против РФ и российских граждан в разных уголках планеты. Также он немедленно покинул наблюдательный совет "Витесса".
"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон", – заявил Ойф.
Бизнесмен ранее был вице-президентом "Сибнефти", а в совете директоров "Витесса" появился в 2016 году. Нидерландский клуб имел партнерские отношения с "Челси". Сам Ойф связан общими делами с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.
Кстати, сам Роман Абрамович отстранен от руководства "Челси" после введения правительством Соединенного Королевства санкций против российских олигархов.
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