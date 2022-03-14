ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский владелец продает очередной футбольный клуб из Европы

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 18:59
Российский владелец продает очередной футбольный клуб из Европы Фото: Основа "Витесса" (twitter.com/MijnVitesse)
Автор: Антон Федорцив

Бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже пакета из 99 % акций нидерландского "Витесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

58-летний россиянин решил продать свою долю в клубе на фоне санкций против РФ и российских граждан в разных уголках планеты. Также он немедленно покинул наблюдательный совет "Витесса".

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон", – заявил Ойф.

Бизнесмен ранее был вице-президентом "Сибнефти", а в совете директоров "Витесса" появился в 2016 году. Нидерландский клуб имел партнерские отношения с "Челси". Сам Ойф связан общими делами с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.

Кстати, сам Роман Абрамович отстранен от руководства "Челси" после введения правительством Соединенного Королевства санкций против российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Футбол Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную