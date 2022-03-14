Российский владелец продает очередной футбольный клуб из Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

58-летний россиянин решил продать свою долю в клубе на фоне санкций против РФ и российских граждан в разных уголках планеты. Также он немедленно покинул наблюдательный совет "Витесса".

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон", – заявил Ойф.

Бизнесмен ранее был вице-президентом "Сибнефти", а в совете директоров "Витесса" появился в 2016 году. Нидерландский клуб имел партнерские отношения с "Челси". Сам Ойф связан общими делами с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.