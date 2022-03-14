ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російський власник продає черговий футбольний клуб з Європи

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 18:59
Російський власник продає черговий футбольний клуб з Європи Фото: Основа "Вітесса" (twitter.com/MijnVitesse)
Автор: Антон Федорців

Бізнесмен Валерій Ойф оголосив про продаж пакету з 99 % акцій нідерландського "Вітесса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

58-річний росіянин вирішив продати свою частку в клубі на фоні санкцій проти РФ і російських громадян у різних куточках планети. Також він негайно покинув наглядову раду "Вітесса".

"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я приймаю це важке рішення на користь клубу, працівників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін", – заявив Ойф.

Бізнесмен раніше був віце-президентом "Сибнафти", а в раді директорів "Вітесса" з'явився в 2016 році. Нідерландський клуб мав партнерські взаємини з "Челсі". Сам Ойф пов'язаний спільними справами з власником лондонців Романом Абрамовичем.

До слова, сам Роман Абрамович відсторонений від керівництва "Челсі" після запровадження урядом Сполученого Королівства санкцій проти російських олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди Футбол Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну