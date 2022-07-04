Российский вертолет обстрелял школу в Сумской области

Российский вертолет сегодня, 4 июля, обстрелял Сумскую область. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

Оккупанты с территории России около 13:07 совершили обстрел гражданской инфраструктуры. Враг осуществил пуски двух ракет с вертолета, в результате чего повреждена школа.

Потерь среди военных и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения, по предварительным данным, отсутствует.

Фото: в Сумской области оккупанты обстреляли школу (facebook.com/kommander.nord)