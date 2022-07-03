Оккупанты выпустили по Сумской области 230 снарядов: поврежден интернат, есть раненые

В течение дня российские войска выпустили по Сумской области более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять громад: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Утром начался массовый обстрел по Зноб-Новгородской громаде с использованием фосфорных и флешетных снарядов, всего зафиксировано 120 выстрелов. В результате сгорел один автомобиль.

Около 10 утра по Новослободской громаде при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач. В полдень в Великописаревской громаде после минометного прилета загорелся жилой дом.

Около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас, последствия уточняются. В 20 часов россияне начали «бить» из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната. В результате обстрела вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие. Сообщается о трех пострадавших.