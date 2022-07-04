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Російський гелікоптер обстріляв школу у Сумській області

Фото: у Сумській області російські ракети влучили у школу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський гелікоптер сьогодні, 4 липня, обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Окупанти з території Росії близько 13:07 здійснили обстріл цивільної інфраструктури. Ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера, у результаті чого пошкоджена школа.

Втрат серед військових і техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення, за попередніми даними, відсутня.

Фото: у Сумській області окупанти обстріляли школу (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, що Росія майже щодня обстрілює прикордонні території Сумської області. Зокрема, вчора окупанти випустили щонайменше 230 снарядів.

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