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Российский вертолет обстрелял позиции пограничников в Сумской области

Фото: Россия второй раз за сутки обстреляла Сумскую область (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российский вертолет обстрелял на территории Сумской области позиции украинских пограничников. Оккупанты применили неуправляемые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка", что в Сумской области, военный вертолет рашистов совершил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Россия второй раз за сутки обстреляла территорию Сумской области. Российская армия выпустила более 30 мин.

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Государственная пограничная службаСумская областьРоссийская ФедерацияВойна России против Украины