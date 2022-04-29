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Среди украинцев улучшились оценки помощи от западных партнеров

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Украина, Пятница 29 апреля 2022 11:49
Среди украинцев улучшились оценки помощи от западных партнеров Фото: украинцы изменили оценку помощи от Запада (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние 1,5 месяца среди украинцев улучшились оценки международной помощи от западных партнеров. В конце апреля опрошенные заметили положительную динамику в оказании дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, дипломатическую и гуманитарную помощь считают достаточной около 60% (в начале марта - около 50%). Финансовую поддержку достаточной считают 46% (в марте - 39%).

Оценки по предоставлению вооружения практически не изменились: достаточными их считают 29%, не достаточными - 65%. Ухудшились оценки экономических санкций против России: достаточными их считают лишь 20% (в марте - 33%).

Среди украинцев улучшились оценки помощи от западных партнеров

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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