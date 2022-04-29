Російський вертоліт обстріляв позиції прикордонників у Сумській області

Російський вертоліт обстріляв на території Сумської області позиції українських прикордонників. Окупанти застосували некеровані ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Росія вдруге за добу обстріляла територію Сумської області. Російська армія випустила понад 30 мін.
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