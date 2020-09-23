Ермак: никакие фейки не остановят нас на пути установления мира на условиях Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал информацию о якобы даче ему взятки за отстаивание интересов России в Украине, в том числе в вопросе обмена фигуранта дела о сбитом самолете MH17 Владимира Цемаха, "австралийским фейком". По его словам, никакие фейки не остановят команду президента на пути установления мира на условиях Украины.

Об этом глава ОПУ написал на своей странице в Facebook.

"Обычно не комментирую (фейки, - ред.), но на этот раз не удержусь. Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус "зрады". Особенно перед выборами. Но прежде пытались хотя бы конструировать какие-то истории, пусть и с логическими нестыковками. Не без претензий к экранизации. С элементами примитивной логики. А теперь уже и это лишнее. Просто берем из российских источников продукты их пропаганды и распространяем в Украине. Как стопроцентное доказательство. Немного, правда, добавляя своих фантазий", - написал он.

По его словам, тем, кто распространяет российские вбросы, надо признать, что именно они и работают на Россию "сознательно или бессознательно, за деньги или бесплатно".

Ермак убежден, что подобные "вбросы" выглядят "карикатурно". Ведь, по его словам, хорошо известно, что Цемаха допрашивали в Украине нидерландские следователи, но этот факт "не волнует тех, кто продает чернопиарную ложь".

"Я буду делать все, что в моих силах, чтобы достичь результата - мира исключительно на украинских условиях и в интересах моего государства. Вижу, как поднимается очередная волна черного пиара, и понимаю, кому это выгодно", - добавил Ермак.

Напомним, украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing.

По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.