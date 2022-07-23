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Российский удар по порту Одессы поставил под вопрос зерновое соглашение, - УЗА

Фото: удар по Одессе может свести на нет зерновое соглашение (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ракетный обстрел россиянами порта Одессы поставил под вопрос выполнение соглашения по вывозу украинского зерна. Необходимы реальные шаги со стороны ООН, которая является одним из гарантов безопасности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Сергей Иващенко, исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

"С точки зрения безопасности на вчерашний день все выглядело серьезно и надежно. Сегодняшние прилеты по порту Одессы ставят под сомнение вчерашнее соглашение", - сказал он.

По его словам, факт обстрела требует "серьезной и тщательной оценки со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно действий и шагов по обеспечению выполнения соглашения".

Параметры сделки

Как отметил Иващенко, соответствующие порты Черноморск, Одесса и Южный способны ежемесячно переваливать более 3 млн тонн зерна. В частности, на эти порты приходится около 60% морских мощностей. В перечень не вошел порт Николаева, который является крупнейшим в Украине.

По его словам, до войны из украинских портов в пиковые месяцы вывозилось 6-7 млн тонн зерна. Сейчас это будет меньше, но с учетом дунайских портов (1 - 1,5 млн тонн) - вполне приемлемый объем.

Исполнительный директор УЗА сообщил, на экспорт могли пойти как остатки зерновых и масличных прошлого урожая (около 25 млн тонн), так и зерно этого года, поскольку некоторые компании собрали уже 30% рапса, 50% ячменя и 25% пшеницы.

Иващенко добавил, что соглашение могло дать Украине примерно 1 млрд долларов валютной выручки в месяц.

Напомним, 21 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Однако сегодня Россия ударила ракетами по порту Одессы.

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