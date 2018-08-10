В Херсонский порт зашло судно российской компании, находящейся под санкциями СНБО

СБУ выявила и задокументировала судно, принадлежащее российской компании

В Херсонский морской торговый порт сегодня, 10 августа, зашло судно Mekhanik Pogodin, принадлежащее российской компании, которая находится в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) зафиксировали в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО.

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является внесенной в санкционный список СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - рассказал он.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Военно-политическое руководство России рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.