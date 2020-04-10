США перехватили российские самолеты-разведчики у Аляски

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Российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО США

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NORAD.

Как сообщается, два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски, были перехвачены американскими истребителями F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS. Границу США российские самолеты не пересекли

Напомним, военные истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. Два истребителя F-22 и два CF-18. Самолеты поддержки с NORAD положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады.

Кроме того, еще ранее американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их. Российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95. Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35.