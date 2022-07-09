Российский солдат объяснил, почему им перестали платить за ранения: перехват ГУР

В очередной перехваченной разговоре российский солдат рассказал, что теперь в России классифицируют ранения для экономии средств. За тяжелые травмы можно получить 3 млн рублей, а за легкие - лишь до 60 тысяч рублей.

"Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя мультами (миллионами)", - объяснил солдат.

Оккупант жалуется, что командиры лгут руководству и намеренно называют большее количество людей, чтобы присвоить средства.

"Вообще х... (непонятно) кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек", - добавил россиянин.