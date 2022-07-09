UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский солдат объяснил, почему им перестали платить за ранения: перехват ГУР

Фото: оккупант объяснил, почему им не выплачивают деньги за ранения (facebook com mod mil rus1)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство не выплачивает солдатам средства за полученные ранения. Свидетельством этого являются перехваченные разговоры оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередной перехваченной разговоре российский солдат рассказал, что теперь в России классифицируют ранения для экономии средств. За тяжелые травмы можно получить 3 млн рублей, а за легкие - лишь до 60 тысяч рублей.

"Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя мультами (миллионами)", - объяснил солдат.

Оккупант жалуется, что командиры лгут руководству и намеренно называют большее количество людей, чтобы присвоить средства.

"Вообще х... (непонятно) кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек", - добавил россиянин.

Напомним, предыдущие перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что главе Кремля Владимиру Путину безразлично на потери своей армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская Федерация