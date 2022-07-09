Російський солдат пояснив, чому їм перестали платити за поранення: перехоплення ГУР

У черговій перехопленій розмові російський солдат розповів, що тепер у Росії класифікують поранення для економії коштів. За важкі травми можна отримати 3 млн рублів, а за легкі - лише до 60 тисяч рублів.

"Путін зрозумів, що це великий відтік бабок. Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома мультами (мільйонами)", - пояснив солдат.

Окупант скаржиться, що командири брешуть керівництву та навмисно називають більшу кількість людей, аби присвоїти кошти.

"Взагалі х… (незрозуміло) кому потім приходять ці гроші. Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей", - додав росіянин.