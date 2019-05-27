Российский следователь предлагает Бекирову признать вину в обмен на домашний арест

Российский следователь предлагает украинскому политзаключенному Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, сообщают "Крым.Реалии".

В начале июня состоится судебное заседание, где могут продлить срок содержания в СИЗО Бекирову. Адвокат отмечает, что следствие находится на стадии завершения, но следователь намеренно оттягивает следственные мероприятия, которые остались, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания мало. Дальше они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - пояснил Велиляев.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что состояние здоровья украинского политзаключенного. Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Она отметила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению Бекирова.

Отметим, 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.