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Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области

Фото: российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

На территории РФ в Белгородской области упал российский штурмовик Су-25. Инцидент произошел примерно в 70 км от тех участков украинской границы, которые контролируются ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"В Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25", - говорится в сообщении.

Указано, что пилот успел катапультироваться, а сам самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По предварительной информации, причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность.

Напомним, недавно бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.

Добавим, что потери российской армии с начала полномасштабной войны превысили уже 33 тысячи.

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Су-25