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Російський штурмовик Су-25 розбився в Бєлгородській області

Фото: російський штурмовик Су-25 розбився в Бєлгородській області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

На території РФ в Бєлгородській області впав російський штурмовик Су-25. Інцидент стався приблизно за 70 км від тих ділянок українського кордону, що контролюються ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"У Білгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що пілот встиг катапультуватися, а сам літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.

За попередньою інформацією, причиною падіння штурмовика могла стати технічна несправність.

Нагадаємо, нещодавно бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий вертоліт.

Додамо, що втрати російської армії від початку повномасштабної війни перевищили вже 33 тисячі.

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Су-25