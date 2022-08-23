Российский Сбербанк ушел из Казахстана по "геополитическим причинам"

Как отмечается в сообщении, "Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка".

По данным "Байтерека", "Сбербанк Казахстан", на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

"Принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса, добавили в холдинге.