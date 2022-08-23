Російський Сбербанк залишив Казахстан з "геополітичних причин"

Як наголошується в повідомленні, "Сбербанк прийняв рішення про вихід з казахстанського ринку, керуючись поточною геополітичною обстановкою і діючи в інтересах клієнтів дочірнього банку".

За даними "Байтерека", "Сбербанк Казахстан", протягом багатьох років є одним з ключових учасників фінансового ринку Казахстану.

"Приймаючи рішення про придбання "Сбербанк Казахстан", холдинг" Байтерек " оцінив його високу значимість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура і технології, якими володіє банк, дозволять в короткі терміни повернути банк до повноцінної роботи і почати фінансування реального сектора економіки Казахстану", - йдеться в повідомленні.

Операція дозволить банку відновити в повному обсязі активні операції, залучення депозитів і проведення платежів, а також продовжити розвиток продуктів і послуг для населення і бізнесу, додали в холдингу.