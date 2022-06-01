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Российский самолет выпустил 6 ракет по Сумской области

Фото: истребитель (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российский самолет обстрелял территорию Сумской области. Предварительно известно о 6 ракетных ударах в Шосткинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня около 13:30 враг совершил ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинского района.

"Предварительно: было выпущено 6 ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются", - написал Живицкий.

Эту информацию также обнародовали в оперативном командовании "Север". Там сообщили, что на границе были замечены два российских реактивных самолета, которые нанасли 6 ракетных ударов в районе населенного пункта Гудово.

Напомним, на днях в Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов.

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Сумская область