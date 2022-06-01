Російський літак випустив 6 ракет по Сумській області

Російський літак обстріляв територію Сумської області. Попередньо відомо про 6 ракетних ударів в Шосткинсьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, сьогодні близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинського району.

"Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуванням та жертвам уточнюються", - написав Живицький.

Цю інформацію також оприлюднили в оперативному командуванні "Північ". Там повідомили, що на кордоні були помічені два російські реактивні літаки, які нанасли 6 ракетних ударів в районі населеного пункту Гудове.