ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В двух районах Сумской области прозвучали взрывы, - глава ОВА

Новина українською →
Сумы, Понедельник 30 мая 2022 01:04
В двух районах Сумской области прозвучали взрывы, - глава ОВА
Автор: Константин Широкун

В Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов. О причинах и последствиях случившегося пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Ранее сообщалось, что Сумы и Чернигов получили дополнительное железнодорожное сообщение с западом. Эти города с Ивано-Франковском "Укрзализныця" в конце мая соединила новым двухгрупповым поездом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Взрыв Вторжение России в Украину
NEWS
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада