UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский самолет нанес удар по Сумской области, есть раненая

Фото: последствия авиаудара по Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня вечером российская авиация нанесла еще один удар по Сумской области. В результате ранена мирная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

Сообщается, что российская авиация около 18:00 запустила три неуправляемые ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

"В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - говорится в сообщении.

Фото: последствия авиаудара по Сумской области (t.me/DPSUkr)

Как уточнил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, осколок попал пострадавшей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

Фото: последствия авиаудара по Сумской области (https://t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее сегодня на границе с Россией в Сумской области прогремела серия взрывов. В частности, из миномета был обстрелян приграничный населенный пункт. Позже сообщалось и об авиационном ударе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины