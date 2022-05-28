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Російський літак завдав удару по Сумській області, є поранена

Фото: наслідки авіаудару по Сумській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні ввечері російська авіація завдала ще одного удару по Сумській області. В результаті поранена мирна мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що російська авіація близько 18:00 запустила три некеровані ракети по двох прикордонних населених пунктах Сумського району.

"В результаті обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне житло і дорога", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки авіаудару по Сумській області (t.me/DPSUkr)

Як уточнив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, уламок потрапив постраждалій в ногу, під час прильоту ракети вона знаходилася у дворі свого дому.

Фото: наслідки авіаудару по Сумській області (https://t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше сьогодні на кордоні з Росією у Сумській області прогриміла серія вибухів. Зокрема, з міномета був обстріляний прикордонний населений пункт. Пізніше повідомлялося і про авіаційний удар.

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Сумская областьВійна Росії проти України