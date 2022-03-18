Российский рынок покинули уже более 220 компаний: МИД обнародовал полный список

Мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжение РФ в Украину. Таких уже более 220.

"Уже более 220 компаний ушли с рынка РФ. С каждым днем их становится все больше. Сейчас перечень тех, кто прекратил свою работу в России, уже настолько длинный, что вместить их всех на изображение стандартного размера стало практически не возможно", - отмечают в сообщении.

С полным списком компаний можно ознакомиться в инфографике.

Фото: российский рынок покинули уже более 220 компаний facebook.com/UkraineMFA)