Российский рынок акций после месячного перерыва открылся падением индекса РТС на 15%

На Московской бирже после месячного перерыва 24 марта возобновились торги акциями. Долларовый индекс РТС упал на 14,5%, рублевый индекс Мосбиржи вырос на 9,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи .

Центробанк РФ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций Мосбиржи, для операций доступны 33 бумаги 30 эмитентов, при этом по ним установлен запрет коротких продаж. Первый торговый день будет укороченным.

В последний раз торги проводились 25 февраля, а за день до этого фондовый рынок российских акций обвалился.

После этого, с 28 февраля центробанк РФ постановил не возобновлять торги на фондовом рынке, причем торги на валютном и денежном рынках продолжались. Однако в условиях жестких ограничений на валютные операции курс на бирже значительно отличался от курса на западных площадках и от курса на черном рынке. Если биржевой курс колеблется около 100 рублей, то на черном рынке он составляет более 130 рублей за доллар.