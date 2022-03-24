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Російський ринок акцій після місячної перерви відкрився падінням індексу РТС на 15%

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Москва, Четвер 24 березня 2022 10:32
Російський ринок акцій після місячної перерви відкрився падінням індексу РТС на 15% Фото: індекс РТС впав на 15% (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

На Московській біржі після місячної перерви 24 березня поновилися торги акціями. Доларовий індекс РТС впав на 14,5%, рублевий індекс Мосбіржі виріс на 9,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Центробанк РФ напередодні прийняв рішення відновити торги на ринку акцій Мосбіржі, для операцій доступні 33 папери 30 емітентів, при цьому по ним встановлено заборону коротких продажів. Перший торговий день буде укороченим.

Востаннє торги проводилися 25 лютого, а за день до цього Фондовий ринок російських акцій обвалився.

Після цього, з 28 Лютого центробанк РФ постановив не відновлювати торги на фондовому ринку, причому торги на валютному і грошовому ринках тривали. Однак в умовах жорстких обмежень на валютні операції курс на біржі значно відрізнявся від курсу на західних майданчиках і від курсу на чорному ринку. Якщо Біржовий курс коливається близько 100 рублів, то на чорному ринку він становить понад 130 рублів за долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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