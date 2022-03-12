Российский пропагандист слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста

Представитель росСМИ сам же слил в сеть важный нюанс о "тактике" оккупантов в свежих публикациях, как армия РФ использует знак Красного креста при своих маневрах в Киевской области.

Использовать эмблему международного гуманитарного движения на бронетранспорте с пулеметами и другим вооружением - недопустимо.

"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "войскор", давно переставший быть журналистом, - Александр Коц из "Комсомольской правды"", - комментируют ситуацию в "Оперативный ВСУ".

Сам же пропагандист рассказывал в репортаже, как "пару дней назад силами Росгвардии и ВДВ в поселок была оперативно введена гуманитарная колонна для вывоза детей (возраст от полугода до пяти лет). Однако информация не подтвердилась. Они уже эвакуированы в Киев".

Бронеавто оккупантов с пулеметами под флагом "красного креста" (фото: t.me/sashakots)