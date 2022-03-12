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Российский пропагандист слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста

Автор: Владимир Костырин

Военная техника российских оккупантов перемещается в Украине под флагом Красного креста, "маскируясь" под представителей международного гуманитарного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "репортаж" российского пропагандиста Александра Коца в Telegram.

Представитель росСМИ сам же слил в сеть важный нюанс о "тактике" оккупантов в свежих публикациях, как армия РФ использует знак Красного креста при своих маневрах в Киевской области.

Использовать эмблему международного гуманитарного движения на бронетранспорте с пулеметами и другим вооружением - недопустимо.

"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "войскор", давно переставший быть журналистом, - Александр Коц из "Комсомольской правды"", - комментируют ситуацию в "Оперативный ВСУ".

Сам же пропагандист рассказывал в репортаже, как "пару дней назад силами Росгвардии и ВДВ в поселок была оперативно введена гуманитарная колонна для вывоза детей (возраст от полугода до пяти лет). Однако информация не подтвердилась. Они уже эвакуированы в Киев".

Бронеавто оккупантов с пулеметами под флагом "красного креста" (фото: t.me/sashakots)

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что российские диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных людей.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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