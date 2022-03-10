ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных людей, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 13:18
Диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных людей, - Генштаб Фото: эвакуация из Ирпеня (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов. Противник пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Полесском направлении противник пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери. А также проводит перегруппировку и не отказывается от замысла заблокировать Киев с запада и юго-запада.

"Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня для эвакуации мирных жителей было открыто несколько гуманитарных коридоров.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины