Диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных людей, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов. Противник пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что на Полесском направлении противник пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери. А также проводит перегруппировку и не отказывается от замысла заблокировать Киев с запада и юго-запада.
"Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня для эвакуации мирных жителей было открыто несколько гуманитарных коридоров.
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