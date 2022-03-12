Російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного хреста

Представник росЗМІ сам же злив у мережу важливий нюанс про "тактику" окупантів у свіжих публікаціях, як армія РФ використовує знак Червоного хреста при своїх маневрах в Київській області.

Використовувати емблему міжнародного гуманітарного руху на бронетранспорті з кулеметами та іншим озброєнням - неприпустимо.

"Пропагандисти орди такі тупі, що самі зливають у відкриті джерела факти злочинів їхньої "диво-армії". Цього разу відзначився так званий "військор", який давно перестав бути журналістом, - Олександр Коц із "Комсомольської правди"", - коментують ситуацію в"оперативний ЗСУ".

Сам же пропагандист розповідав в репортажі, як "пару днів тому силами Росгвардіі та ВДВ в селище була оперативно введена гуманітарна колона для вивезення дітей (вік від пів року до п'яти років). Однак інформація не підтвердилася. Вони вже евакуйовані до Києва".

Бронеавто окупантів з кулеметами під прапором "Червоного хреста" (фото: t.me/sashakots)