Российский посол предлагал в США "тайное перемирие", - Politico

Посол России в США Анатолий Антонов во время ужина с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом предлагал "тайное перемирие" и пугал "нацистами в Киеве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Антонов с Халилзадом решили поужинать в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне, районе вдоль северо-западного побережья Вашингтона.

Халилзад начал разговор с того, что надо найти "какой-то" путь окончания войны России против Украины из-за договоренности, с чем Антонов согласился. Однако он сразу спросил, чем бы США хотели уступить. Зато американский дипломат настоял, что такие вещи Антонову следует обсуждать с украинскими послами, а не с ним.

Тогда Антонов начал пугать своего собеседника "нацистами в Киеве".

"У вас здесь живет много евреев в Соединенных Штатах? Почему они терпят все то, что творится в Киеве?", - сказал он.

Далее российский посол пожаловался на президента Владимира Зеленского, что он "разрушает будущее Украины".

Впоследствии в беседе затронули вопросы отношений между США и Россией. Антонов сказал, что Россия "требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали Россию".