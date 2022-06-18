В США обнародовали полный список вооружения, переданного Украине

США с начала полномасштабного вторжения выделили для обороны Украины около 5,6 млрд долларов. Военная помощь из Вашингтона включает не только оружие и боеприпасы, а также амуницию и медицинское обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что общие расходы США на обеспечение безопасности Украины во времена администрации президента США президента Джо Байдена достигли 6,3 млрд долларов, большая часть из них была выделена после 24 февраля.

В целом оборонная помощь США для Украины включает:

более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger и 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

более 20 тысяч других противоброневых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

19 тактических ремонтных автомобилей;

высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

200 бронетранспортеров М113;

более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;

более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара ПВО;

две системы береговой обороны Harpoon;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки препятствий;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

средства защиты от взрывоопасных предметов;

средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

медицинское обеспечение, включая аптечки;

оборудование для электронных помех;

полевую технику и запчасти;

финансирование учений украинских военных, обслуживание и поддержка техники и вооружения.

В Пентагоне подчеркнули, что параллельно взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные оборонительные возможности.