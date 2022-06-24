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Російський посол пропонував в США "таємне перемир'я", - Politico

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 21:48
Російський посол пропонував в США "таємне перемир'я", - Politico Фото: Анатолій Антонов, посол Росії у США (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Посол Росії у США Анатолій Антонов під час вечері з експослом США в Афганістані Залмаєм Халілзадом пропонував "таємне перемир’я" й лякав "нацистами в Києві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Антонов з Халілзадом вирішили повечеряти в ресторані Cafe Milano у Джорджтауні, районі вздовж північно-західного узбережжя Вашинґтона.

Халілзад почав розмову з того, що треба знайти "якийсь шлях" закінчення війни Росії проти України через домовленості, із чим Антонов погодився. Проте він відразу запитав, чим би США хотіли поступитись. Натомість американський дипломат наполіг, що такі речі Антонову слід обговорювати з українськими послами, а не з ним.

Тоді Антонов почав лякати свого співрозмовника "нацистами в Києві".

"У вас тут живе багато євреїв у Сполучених Штатах? Чому вони терплять все те, що коїться в Києві?", - сказав він.

Далі російський посол пожалівся на президента Володимира Зеленського, що він "руйнує майбутнє України".

Згодом у бесіді порушили питання відносин між США й Росією. Антонов сказав, що Росія "вимагає поваги" й "хоче, аби США поважали Росію".

Нагадаємо, США оприлюднили повний список озброєння, яке вони передали Україні.

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