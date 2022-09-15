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Российский пилот проведет тренировку с "Феррари" на Гран-при США: как это стало возможным

Фото: Роберт Шварцман на Гран-при Италии (twitter.com/ShwartzmanRob)
Автор: Антон Федорцив

Выросший в Санкт-Петербурге тест-драйвер "Феррари" Роберт Шварцман впервые сядет за болид Формулы-1 на автодроме в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Скудерия анонсировала участие 22-летнего гонщика в Гран-при США. Уик-энд в Остине запланирован на 21-23 октября.

Шварцман получил дебютный шанс попробовать силы за рулем актуального болида. Пилот вырос и провел большую часть жизни в Санкт-Петербурге и до недавних пор выступал под флагом РФ. В частности, в таком статусе Шварцман стал чемпионом Формулы-3 и вице-чемпионом Формулы-2.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину пилот вспомнил, что родился в Тель-Авиве и начал выступать под гоночной лицензией Израиля. В течение сезона-2022 Шварцман исполняет роль тест-пилота "Феррари", отрабатывая сессии на симуляторе конюшни. Он не имеет статуса резервного пилота Скудерии, но вероятнее всего примет участие в свободной практике еще и на Гран-при Японии.

Ранее чемпион Формулы-2 Фелипе Другович трудоустроился в Королевских автогонках на грядущий сезон. Бразильский пилот станет резервистом "Астон Мартина" за спинами Алонсо и Стролла.

К слову, нидерландец Ферстаппен торжествовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда.

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FerrariФормула-1