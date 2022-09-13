Чемпион Формулы-2 подыскал себе место в F1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни .

Бразильский пилот стал дебютантом молодежной программы британской команды. "Астон Мартин" выиграл конкуренцию за 22-летнего латиноамериканца у "Альфа Таури".

Другович воспользуется новым статусом уже в этом году. Конюшня запланировала посадить бразильца за руль зеленого болида на практике финального этапа сезона – Гран-при Абу-Даби. Специально для пилота будет разработана активная программа тестов. Он будет ездить на болиде 2021 и примет участие в тестах по завершению чемпионата-2022.

В следующем сезоне Другович будет выполнять роль резервиста и работать во время свободных заездов на отдельных гран-при. Кроме того, он будет участвовать в брифингах команды вместе с основными пилотами – Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом.

Из пяти чемпионов Формулы-2 перед Друговичем все вскоре оказались в F1. Леклер, Расселл и Шумахер-младший ныне имеют статус основных пилотов.

В свою очередь де Вриз исполняет роль тест-драйвера и резервиста, а на Гран-при Италии заменил Албона из "Уильямс" и финишировал 9-м. Чемпион-2021 Оскар Пиастри следующий сезон проведет в "Макларене".