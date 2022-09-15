Російський пілот проведе тренування з "Феррарі" на Гран-прі США: як це стало можливим

Скудерія анонсувала участь 22-річного гонщика в Гран-прі США. Вікенд в Остіні запланований на 21-23 жовтня.

Шварцман отримав дебютний шанс спробувати сили за кермом актуального боліда. Пілот виріс і провів більшу частину життя в Санкт-Петербурзі й донедавна виступав під прапором РФ. Зокрема, у такому статусі Шварцман став чемпіоном Формули-3 та віце-чемпіоном Формули-2.

Проте, після повномасштабного вторгнення Росії до України пілот згадав, що народився в Тель-Авіві й почав виступати під гоночною ліцензією Ізраїлю. Упродовж сезону-2022 Шварцман виконує роль тест-пілота "Феррарі", відпрацьовуючи сесії на симуляторі стайні. Він не має статусу резервного пілота Скудерії, але, найімовірніше, візьме участь у вільній практиці ще й на Гран-прі Японії.

Раніше чемпіон Формули-2 Феліпе Друговіч працевлаштувався у Королівських автоперегонах на прийдешній сезон. Бразильський пілот стане резервістом "Астон Мартіна" за спинами Алонсо та Стролла.