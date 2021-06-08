Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию

Как отметил Гудков в комментарии изданию в Киеве, он хочет вернуться в Россию.

Он также добавил, что не знает, когда сможет вернуться на Родину.

"Непонятно, как будет развиваться ситуация после выборов, на которые не допустили почти всех видных критиков режима", - объясняет Гудков.