Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого недавно арестовали в Москве, рассказал о своих намерениях вернуться на Родину. Это произошло после того, как экс-депутат Госдумы РФ прилетел в Украину, бежав от преследований.
Об этом сообщает Reuters.
Как отметил Гудков в комментарии изданию в Киеве, он хочет вернуться в Россию.
Он также добавил, что не знает, когда сможет вернуться на Родину.
"Непонятно, как будет развиваться ситуация после выборов, на которые не допустили почти всех видных критиков режима", - объясняет Гудков.
Напомним, что недавно в России арестовали оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Его обвиняют в неуплате долга за аренду и могут посадить на 5 лет.
После освобождения он бежал из России и прилетел в Киев. Он заявил, что уехал из-за преследования российских властей.
Также известно, что Гудков намерен попасть в Болгарию. Там живут его родственники. Пока что жить он планирует у них.