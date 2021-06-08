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Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию

Автор: Наталья Скороход

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого недавно арестовали в Москве, рассказал о своих намерениях вернуться на Родину. Это произошло после того, как экс-депутат Госдумы РФ прилетел в Украину, бежав от преследований.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Гудков в комментарии изданию в Киеве, он хочет вернуться в Россию.

Он также добавил, что не знает, когда сможет вернуться на Родину.

"Непонятно, как будет развиваться ситуация после выборов, на которые не допустили почти всех видных критиков режима", - объясняет Гудков.

Напомним, что недавно в России арестовали оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Его обвиняют в неуплате долга за аренду и могут посадить на 5 лет.

После освобождения он бежал из России и прилетел в Киев. Он заявил, что уехал из-за преследования российских властей.

Также известно, что Гудков намерен попасть в Болгарию. Там живут его родственники. Пока что жить он планирует у них.

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