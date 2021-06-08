Російський опозиціонер Гудков розповів, чи повернеться в Росію

Російський опозиціонер Дмитро Гудков, якого нещодавно заарештували в Москві, розповів про свої наміри повернутися на Батьківщину. Це сталося після того, як екс-депутат Держдуми РФ прилетів в Україну, тікаючи від переслідувань.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначив Гудков у коментарі виданню в Києві, він хоче повернутися в Росію.
Він також додав, що не знає, коли зможе повернутися на Батьківщину.
"Незрозуміло, як буде розвиватися ситуація після виборів, на які не допустили майже всіх видних критиків режиму", - пояснює Гудков.
Нагадаємо, що нещодавно в Росії заарештували опозиціонера і колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова. Його звинувачують у несплаті боргу за оренду і можуть посадити на 5 років.
Після звільнення він втік з Росії і прилетів до Києва. Він заявив, що поїхав через переслідування російської влади.
Також відомо, що Гудков має намір потрапити до Болгарії. Там живуть його родичі. Поки що жити він планує у них.