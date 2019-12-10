Російський олігарх підкупив президента ФІФА для проведення ЧС-2018, - мінюст США

Фото: ЧС-2018 (facebook.com/welcome2018)

У звіті Мін'юсту США говориться, що Путін визнав підкуп керівництва ФІФА в розмові з Медведєвим у 2008 році

Міністерство юстиції США опублікувало заяву про те, що колишнього президента ФІФА підкупив російський олігарх, щоб забезпечити Росії право на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skysports.

Зазначимо, Росія була обрана як країна, що приймає ЧС у 2010 році, обійшовши заявки Англії, Нідерландів та Бельгії, а також Іспанії та Португалії.

Звіт на 430 сторінках, опублікований Міністерством юстиції США в понеділок для огляду розслідування ФБР потенційного втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, містив подробиці з попереднього звіту колишнього співробітника британської розвідки Крістофера Стіла, в якому стверджувалося, що російський олігарх втручався в процес боротьби за право проведення ЧС-2018

"У липні 2011 року Стіл представив звіт, у якому коротко викладено ймовірну розмову між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним, в якому, згідно зі звітом, Путін визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, щоб Росія могла виграти право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році", - йдеться в повідомленні

Також у 2012 році Стіл представив двом британським чиновникам інформацію про передбачувані спроби Росії підкупити керівників ФІФА. У звіті говорилося, що кремлівський чиновник визнав, що Кремль підкупив керівників ФІФА з метою забезпечення прав на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер не згадується у звіті, але був у ролі на момент голосування у 2010 році. Зараз він відбуває шестирічну заборону на футбол у зв'язку з затвердженням виплати в розмірі 1,3 млн фунтів стерлінгів колишньому президенту УЄФА Мішелю Платіні.

Нагадаємо, в кінці серпня помер фігурант справи про корупцію у ФІФА Ніколас Леос. Його підозрювали в махінаціях на суму 140 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що на 72 році життя помер ключовий фігурант справи про корупцію у ФІФА Чак Блейзер.



