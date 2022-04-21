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Российский нефтяной магнат Алекперов ушел с поста президента "Лукойла"

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Москва, Четверг 21 апреля 2022 12:54
Российский нефтяной магнат Алекперов ушел с поста президента "Лукойла" Фото: российский олигарх Вагит Алекперов (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российский нефтяной магнат Вагит Алекперов уходит с должности президента компании "Лукойл". А также намерен сложить полномочия члена совета директоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что уведомление об уходе Алекперова направлено главе совету директоров компании.

На конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом еще в отношении 5,43% акций.

Отметим, Алекперов входит в санкционные списки США и Великобритании за войну России против Украины. По данным Forbes, его состояние оценивается в порядка 15 млрд долларов, он входит в топ-10 самых богатых россиян.

"Лукойл" является второй по величине нефтяной компанией в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Лукойл" остановил заводы по производству мазута из-за заполнения хранилищ и проблем с его продажей за границу.

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Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ-Украина
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