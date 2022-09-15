Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за арест роскошных яхт

​Алексей Кузьмичев, один из основных акционеров российского "Альфа-банка", в марте попал под санкции ЕС. Он обжаловал арест своих яхт La Petite Ourse и La Petite Ourse II, которые пришвартованы в Каннах.

Кузьмичев также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции, которую он не может продать или сдать в аренду из-за санкций, но он все еще имеет право пользоваться ими. Суд по ходатайству Кузьмичева о восстановлении права пользования его яхтами должен состояться 5 октября.