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Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за арест роскошных яхт

Фото: Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за арест яхт (yachtcharterfleet.com)
Автор: Константин Широкун

Российский миллиардер подал в суд на таможню Франции за арест его двух роскошных яхт. Олигарх убежден, что Париж не имел права их арестовывать, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

​Алексей Кузьмичев, один из основных акционеров российского "Альфа-банка", в марте попал под санкции ЕС. Он обжаловал арест своих яхт La Petite Ourse и La Petite Ourse II, которые пришвартованы в Каннах.

Кузьмичев также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции, которую он не может продать или сдать в аренду из-за санкций, но он все еще имеет право пользоваться ими. Суд по ходатайству Кузьмичева о восстановлении права пользования его яхтами должен состояться 5 октября.

Напомним, что арестованную в марте суперъяхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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