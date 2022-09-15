Російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт

Російський мільярдер подав до суду на митницю Франції за арешт його двох розкішних яхт. Олігарх переконаний, що Париж не мав права їх заарештовувати, попри те, що він знаходиться в списку санкцій ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Олексій Кузьмічов, один з основних акціонерів російського "Альфа-Банку", в березні потрапив під санкції ЄС. Він оскаржив арешт своїх яхт La Petite Ourse і La Petite Ourse II, які пришвартовані у Каннах.
Кузьмічов також володіє автомобілями і нерухомістю у Франції, яку він не може продати або здати в оренду через санкції, але він все ще має право користуватися ними. Суд за клопотанням Кузьмічова про відновлення права користування його яхтами має відбутися 5 жовтня.
Нагадаємо, що заарештовану в березні суперяхту Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського продали на аукціоні в Гібралтарі. Ці торги вважаються першими такого роду після вторгнення Росії в Україну.
Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.
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