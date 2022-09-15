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Російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт

Фото: російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт яхт (yachtcharterfleet.com)
Автор: Константин Широкун

Російський мільярдер подав до суду на митницю Франції за арешт його двох розкішних яхт. Олігарх переконаний, що Париж не мав права їх заарештовувати, попри те, що він знаходиться в списку санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

​Олексій Кузьмічов, один з основних акціонерів російського "Альфа-Банку", в березні потрапив під санкції ЄС. Він оскаржив арешт своїх яхт La Petite Ourse і La Petite Ourse II, які пришвартовані у Каннах.

Кузьмічов також володіє автомобілями і нерухомістю у Франції, яку він не може продати або здати в оренду через санкції, але він все ще має право користуватися ними. Суд за клопотанням Кузьмічова про відновлення права користування його яхтами має відбутися 5 жовтня.

Нагадаємо, що заарештовану в березні суперяхту Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського продали на аукціоні в Гібралтарі. Ці торги вважаються першими такого роду після вторгнення Росії в Україну.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

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