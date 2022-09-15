Російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт

​Олексій Кузьмічов, один з основних акціонерів російського "Альфа-Банку", в березні потрапив під санкції ЄС. Він оскаржив арешт своїх яхт La Petite Ourse і La Petite Ourse II, які пришвартовані у Каннах.

Кузьмічов також володіє автомобілями і нерухомістю у Франції, яку він не може продати або здати в оренду через санкції, але він все ще має право користуватися ними. Суд за клопотанням Кузьмічова про відновлення права користування його яхтами має відбутися 5 жовтня.