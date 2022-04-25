Российский мародер хвастается матери, как грабил чужой дом: новый перехват СБУ
Российские мародеры радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехвати телефонных разговоров СБУ.
В телефонном разговоре с матерью оккупант щеголяет украденным компьютером.
"Мы когда-то в селе стояли, мы с пацанами хату раскрыли. И знаешь, что я оттуда вынес? Компьютер стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу", - радуется захватчик.
На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: "Не отберут. Мы это знаем, куда девать. Мы все грамотно делаем".
"Знаете, какие эмоции это вызвало у женщины? Удивление и восхищение сыночком! Похоже, в России не учат своих детей, что воровать - это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения следует заработать", - комментируют разговор в СБУ.
В СБУ добавляют, что ВСУ продолжают давать врагу уроки вежливости. Сейчас их уже усвоили около 22 тысяч захватчиков.
Напомним, впервые в истории к общей следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства.
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