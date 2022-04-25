Російський мародер хвалиться матері, як грабував чужий дім: нове перехоплення СБУ

Російські мародери радіють, що знайшли спосіб, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднині телефонні розмови СБУ .

У телефонній розмові з матір'ю окупант хизується вкраденим комп'ютером.

"Ми колись у селі стояли, ми з пацанами хату розкрили. І знаєш, що я звідти виніс? Комп'ютер вартістю приблизно тисяч 150. Я його додому привезу", - радіє загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Не відберуть. Ми, це, знаємо, куди подіти. Ми все грамотно робимо".

"Знаєте, які емоції це викликало у жінки? Подив і захоплення синочком! Схоже, в Росії не навчають своїх дітей, що красти - це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити", - коментують розмову в СБУ.

В СБУ додають, що ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тисячі загарбників.