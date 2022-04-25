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Російський мародер хвалиться матері, як грабував чужий дім: нове перехоплення СБУ

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 18:37
Російський мародер хвалиться матері, як грабував чужий дім: нове перехоплення СБУ Фото: російський мародер хвалиться матері, як грабував чужий дім (voiyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські мародери радіють, що знайшли спосіб, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднині телефонні розмови СБУ.

У телефонній розмові з матір'ю окупант хизується вкраденим комп'ютером.

"Ми колись у селі стояли, ми з пацанами хату розкрили. І знаєш, що я звідти виніс? Комп'ютер вартістю приблизно тисяч 150. Я його додому привезу", - радіє загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Не відберуть. Ми, це, знаємо, куди подіти. Ми все грамотно робимо".

"Знаєте, які емоції це викликало у жінки? Подив і захоплення синочком! Схоже, в Росії не навчають своїх дітей, що красти - це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити", - коментують розмову в СБУ.

В СБУ додають, що ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тисячі загарбників.

Нагадаємо, вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави.

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