Российский "крот" в Кабмине: чиновнику дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с ФСБ

Как прокуратура доказала в суде, обвиняемый в 2007 году был завербован представителями ФСБ и до февраля 2022 года помогал российской разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

Так, с помощью занимаемой должности, он имел доступ к информации, которая поступает от центральных органов к Кабмину.

Сообщается, что экс-чиновник за деньги лично передавал информацию, в том числе тайную, представителям ФСБ РФ.

Приговором суда чиновника Управления обеспечения контроля секретариата Кабинета Министров Украины признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК). Он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно об этом деле

Отметим, как сообщили в СБУ, которые называют таких лиц "кротами" ФСБ, еще в начале года правоохранители разоблачили российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

Участники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

При этом предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

Напомним, недавно СБУ разоблачила работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады, который планировал по заданию ФСБ изучить возможность установки "жучков" в кулуарах парламента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.