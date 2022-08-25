Російський "кріт" у Кабміні: посадовцю дали 12 років в'язниці за співпрацю з ФСБ

Як довела прокуратура в суді, обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ та до лютого 2022 року допомагав російській розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.

Так, завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної до Кабміну.

Повідомляється, що екс-посадовець за гроші особисто передавав інформацію, у тому числі таємну, представникам ФСБ РФ.

Тож вироком суду посадовця управління забезпечення контролю секретаріату Кабінету Міністрів України визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК). Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про цю справу

Зазначимо, як повідомили в СБУ, які називають таких осіб "кротами" ФСБ, ще початку року правоохоронці викрили російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Учасники передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

При цьому зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів залежно від рівня таємності та важливості зібраних даних.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила працівника підрозділу забезпечення управління справами Апарату Верховної ради, який планував за завданням ФСБ вивчити можливість установки "жучків" в кулуарах парламенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.