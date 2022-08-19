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ФСБ завербовала сотрудника Рады, чтоб установить "жучки" в кулуарах

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Пятница 19 августа 2022 10:41
ФСБ завербовала сотрудника Рады, чтоб установить "жучки" в кулуарах Фото: ФСБ завербовала сотрудника Рады, чтоб установить "жучки" в кулуарах (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

ФСБ России завербовала работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной рады. Он должен был по заданию российских спецслужб изучить возможность установки "жучков" в кулуарах Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

До начала полномасштабного вторжения РФ мужчину склонил к сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым.

По указанию российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в Верховную раду, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Также ему поручили изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах. Для "работы" сотрудник украинского парламента должен был использовать свое служебное положение. В частности, допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Однако мужчина уволился из государственного учреждения на момент начала полномасштабного российского вторжения, поэтому он не выполнил задачи российского куратора.

Позже агент хотел трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ обнаружили факт вербовки. Сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

Ранее СБУ завершила расследование в отношении бывшего сотрудника, который в 2014 году возглавил "внутренние войска "ДНР". Предателя объявили в розыск.

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