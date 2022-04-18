UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун", - Буданов

Фото: крейсер "Москва" уничтожили украинские ракеты (wikimedia.org by George Chernilevsky)
Автор: Илона Свиридова

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Что опровергло миф о непобедимости российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Spiegel.

В частности, он ответил на вопрос, что произошло с российским флагманом.

"Корабль был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", - отметил Буданов.

По его словам, видимо, защитные системы крейсера на сработали против украинских ракет.

"Это еще раз опровергает миф о могучей российской армии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в ответ на потопленный крейсер "Москва" нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар", который производит ракеты "Нептун".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановВойна России против Украины