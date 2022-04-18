Російський крейсер "Москва" знищили дві ракети "Нептун", - Буданов

Флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва" був знищений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Що спростувало міф про непереможність російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова для Spiegel .

"Це ще раз спростовує міф про могутню російську армію", - додав він.

За його словами, мабуть, захисні системи крейсера на спрацювали проти українських ракет.

Зокрема, він відповів на питання, що сталося з російським флагманом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська у відповідь на потоплений крейсер "Москва" завдали удару по ракетному заводу під Києвом. Йдеться про Жулянський машинобудівний завод "Візар", який виробляє ракети "Нептун".

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